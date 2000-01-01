GOD JUL önskar

Julen är full av traditioner. Men att trängas i matbutiker, köa och släpa hem tunga kassar behöver inte vara en av dem.

Med Mathem har du hela matbutiken i mobilen. Klicka hem allt från julskinka och pepparkakor till klappar och pynt, till schyssta priser och med hemleverans från 0 kr. Där hittar du dessutom recepten till hela julbordet.

Så sätt på Lugna Favoriter, luta dig tillbaka och låt Mathem ta hand om det tunga jobbet. Då får du mer tid till att laga maten, umgås och njuta av allt som gör julen till din favorithögtid.

För varför stressa runt i butiker när du kan ta det lugnt och låta julen komma hem till dig?

Klicka hem julen på mathem.se eller ladda ner Mathem-appen.