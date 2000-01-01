Vinn 1000 kr från MathemTävla här
Tillsammans med Mathem har vi fyllt vår stora julklappssäck med tusen kronor till mat, varje vardag. Perfekt för dig som vill sätta guldkant på julbordet och överraska dina nära och kära.
Julen är full av traditioner. Men att trängas i matbutiker, köa och släpa hem tunga kassar behöver inte vara en av dem.
Med Mathem har du hela matbutiken i mobilen. Klicka hem allt från julskinka och pepparkakor till klappar och pynt, till schyssta priser och med hemleverans från 0 kr. Där hittar du dessutom recepten till hela julbordet.
Så sätt på Lugna Favoriter, luta dig tillbaka och låt Mathem ta hand om det tunga jobbet. Då får du mer tid till att laga maten, umgås och njuta av allt som gör julen till din favorithögtid.
För varför stressa runt i butiker när du kan ta det lugnt och låta julen komma hem till dig?
Klicka hem julen på mathem.se eller ladda ner Mathem-appen.Handla på mathem.se
Anmäl dig på formuläret för din chans att vinna.
Digitalt presentkort/kod värde 1000 kr från Mathem. Skickas via mail.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.