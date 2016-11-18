Lugna Favoriter välkomnar Westlife till Stockholm

Vinn biljetter till Westlife

Och nu kan det bli du och en vän som får uppleva en oförglömlig Westlife-kväll med konsert och hotellövernattning.

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Anmälan är öppen 9–17 november
Westlife – 25 Years of Hits, The Anniversary World Tour, 20 november 2026 på Avicii Arena, Stockholm
Konsert + hotell
Det här kan du vinna

En oförglömlig Westlife-kväll

Westlife firar 25 år av hits med The Anniversary World Tour – och Lugna Favoriter skickar dig och en vän till konserten på Avicii Arena.

2 st

Biljetter till Westlife

Konserten på Avicii Arena i Stockholm fredag 20 november 2026.

1 500:-

Hotellvoucher

En voucher på 1 500 kr till valfritt Strawberry-hotell – så att kvällen kan sluta med en skön övernattning.

+1

Ta med en vän

Biljetterna räcker till dig och en vän – dela kvällen tillsammans.

Så går det till

Tre datum att hålla koll på

9–17 nov

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Fyll i formuläret och berätta varför just du ska vinna.

18 nov kl. 16

Vinnaren utses

Onsdag 18 november klockan 16 utses vinnaren.

20 nov

Konsertkväll

Westlife på Avicii Arena, Stockholm.

Tävla nu

Anmäl dig här!

Berätta varför just du ska vinna. Anmälan är öppen 9–17 november.