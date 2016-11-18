Vinn biljetter till Westlife

Och nu kan det bli du och en vän som får uppleva en oförglömlig Westlife-kväll med konsert och hotellövernattning.Anmäl dig här
Westlife firar 25 år av hits med The Anniversary World Tour – och Lugna Favoriter skickar dig och en vän till konserten på Avicii Arena.
Konserten på Avicii Arena i Stockholm fredag 20 november 2026.
En voucher på 1 500 kr till valfritt Strawberry-hotell – så att kvällen kan sluta med en skön övernattning.
Biljetterna räcker till dig och en vän – dela kvällen tillsammans.
Fyll i formuläret och berätta varför just du ska vinna.
Onsdag 18 november klockan 16 utses vinnaren.
Westlife på Avicii Arena, Stockholm.
Berätta varför just du ska vinna. Anmälan är öppen 9–17 november.