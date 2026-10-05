Någonstans där ute finns Sveriges nästa stora artist. Tänk om det är du.

Nu söker RIX MorronZoo en hittills okänd artist som får chansen att stå på scen i Sveriges största morgonshow – RIX MorronZoo. Inför hundratusentals lyssnare.

Har du en röst som ingen hört förut, en egen låt som förtjänar att bli hörd? Då är det dags nu.

Det här är mer än en tävling. Det är en chans att få ditt stora genombrott.

Du tävlar om

Alla finalister 10 000 kr Vinnaren Ytterligare 20 000 kr till resa, hotell & fickpengar i Stockholm Vinnaren Framför din låt LIVE i RIX MorronZoo-studion.

Vinstskatt betalas av vinnaren. Åldersgräns för att delta i tävlingen är 18 år.