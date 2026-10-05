GENOMBROTTET

Är du Sveriges nästa artist?

En orimlig möjlighet att slå igenom tillsammans med RIX MorronZoo och Eurojackpot

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Presenteras av

Någonstans där ute finns Sveriges nästa stora artist. Tänk om det är du.

Nu söker RIX MorronZoo en hittills okänd artist som får chansen att stå på scen i Sveriges största morgonshow – RIX MorronZoo. Inför hundratusentals lyssnare.

Har du en röst som ingen hört förut, en egen låt som förtjänar att bli hörd? Då är det dags nu.

Det här är mer än en tävling. Det är en chans att få ditt stora genombrott.

Du tävlar om

Alla finalister
10 000 kr
Vinnaren
Ytterligare 20 000 kr till resa, hotell & fickpengar i Stockholm
Vinnaren
Framför din låt LIVE i RIX MorronZoo-studion.

Vinstskatt betalas av vinnaren. Åldersgräns för att delta i tävlingen är 18 år.

ANMÄL DIG HÄR

Så här går tävlingen till

1
Anmäl dig

Skicka in ditt bidrag – din egna låt – via formuläret.

2
Juryn

RIX MorronZoo lyssnar igenom alla bidrag och väljer ut fyra finalister.

3
Sverige röstar

Finalisterna presenteras i RIX MorronZoo där lyssnarna får höra låtarna, lära känna artisterna och rösta på sin favorit.

4
Final

Vinnaren får resa till Stockholm och framföra sin egen låt live i RIX MorronZoo.

Tävlingsperiod

5–22 oktober 2026
Anmälan är öppen.
23 oktober 2026
De fyra finalisterna utses och presenteras via sociala medier (@rixmorronzoo).
26–29 oktober 2026
Ett bidrag per dag lyfts i RIX MorronZoo. Röstningen pågår.
30 oktober 2026
Final i RIX MorronZoo.
V.45 2026
Resa och hotell i Stockholm samt framträdande i RIX MorronZoo. Datum meddelas senare.

Anmäl dig här

Vi vet att du finns där ute! Nu vill vi höra dig!

Fyll i formuläret nedan och ladda upp ditt bidrag.

Dela gärna med dig av din orimliga upplevelse genom att tagga oss i sociala medier: @rixfm @eurojackpot_svenskaspeltur

Lycka till önskar Eurojackpot!

Om Eurojackpot

Eurojackpot är ett nummerspel från AB Svenska Spel där du har chans att vinna upp till ca 1,2 miljarder kronor på en dragning. Helt orimligt!

Vid varje dragning dras 5 nummer av 50 och 2 av 12 stjärnnummer som blir den rätta raden. Är du ensam om att få 5+2 rätt på Eurojackpot är du garanterad minst 10 miljoner euro. Spelet har en jackpot som växer två gånger i veckan, mellan de olika dragningarna. Som mest kan den växa ända upp till 120 miljoner euro, ca 1,2 miljarder svenska kronor.

Eurojackpot är ett samarbete mellan Sverige och ett flertal av andra länder i Europa. Spelet har funnits sedan 2012 och i Sverige från 2013. Du kan spela Eurojackpot både online på svenskaspel.se/tur och i butik hos spelombud.

Orimliga vinster ger orimliga möjligheter!

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