En orimlig möjlighet att slå igenom tillsammans med RIX MorronZoo och EurojackpotANMÄL DIG HÄR
Någonstans där ute finns Sveriges nästa stora artist. Tänk om det är du.
Nu söker RIX MorronZoo en hittills okänd artist som får chansen att stå på scen i Sveriges största morgonshow – RIX MorronZoo. Inför hundratusentals lyssnare.
Har du en röst som ingen hört förut, en egen låt som förtjänar att bli hörd? Då är det dags nu.
Det här är mer än en tävling. Det är en chans att få ditt stora genombrott.
Vinstskatt betalas av vinnaren. Åldersgräns för att delta i tävlingen är 18 år.ANMÄL DIG HÄR
Skicka in ditt bidrag – din egna låt – via formuläret.
RIX MorronZoo lyssnar igenom alla bidrag och väljer ut fyra finalister.
Finalisterna presenteras i RIX MorronZoo där lyssnarna får höra låtarna, lära känna artisterna och rösta på sin favorit.
Vinnaren får resa till Stockholm och framföra sin egen låt live i RIX MorronZoo.
Vi vet att du finns där ute! Nu vill vi höra dig!
Fyll i formuläret nedan och ladda upp ditt bidrag.
Dela gärna med dig av din orimliga upplevelse genom att tagga oss i sociala medier: @rixfm @eurojackpot_svenskaspeltur
Lycka till önskar Eurojackpot!
Eurojackpot är ett nummerspel från AB Svenska Spel där du har chans att vinna upp till ca 1,2 miljarder kronor på en dragning. Helt orimligt!
Vid varje dragning dras 5 nummer av 50 och 2 av 12 stjärnnummer som blir den rätta raden. Är du ensam om att få 5+2 rätt på Eurojackpot är du garanterad minst 10 miljoner euro. Spelet har en jackpot som växer två gånger i veckan, mellan de olika dragningarna. Som mest kan den växa ända upp till 120 miljoner euro, ca 1,2 miljarder svenska kronor.
Eurojackpot är ett samarbete mellan Sverige och ett flertal av andra länder i Europa. Spelet har funnits sedan 2012 och i Sverige från 2013. Du kan spela Eurojackpot både online på svenskaspel.se/tur och i butik hos spelombud.
Orimliga vinster ger orimliga möjligheter!
Eurojackpot – ett spel från Svenska Spel TUR för dig över 18 år. Stodlinjen.se