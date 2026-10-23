GENOMBROTTET

Nu avgörs RIX-Genombrottet!

En orimlig möjlighet att slå igenom tillsammans med RIX MorronZoo och Eurojackpot

RÖSTA PÅ DIN FAVORIT
Presenteras av

Nu avgörs RIX-Genombrottet!

Fyra okända artister. En dröm. En av finalisterna kommer att stå på scen i Sveriges största morgonshow. RIX MorronZoo presenterar nu de fyra finalisterna.

Nu är det du som avgör vem som ska få sitt stora genombrott och möjligheten att bli Sveriges nästa stora artist!

RÖSTA PÅ DIN FAVORIT HÄR

Så här går finalen till

1
Se och lyssna

Kolla in finalisternas bidrag här på sidan.

2
Lär känna artisterna

Finalisterna lyfts i RIX MorronZoo 23–29 oktober.

3
Rösta

Rösta på den artist du tycker ska vinna. Röstningen stänger 29 oktober.

4
Final

Den artist som får flest röster vinner RIX-Genombrottet. Vinnaren utses i RIX MorronZoo den 30 oktober.

Vinnaren får

Vinnaren
Resa till Stockholm och hotellövernattning
Vinnaren
Får göra det ”orimliga” – breaka och sjunga i nationell radio hos RIX MorronZoo

Vinstskatt betalas av vinnaren. Åldersgräns: 18 år.

Röstningsperiod

23 oktober 2026
De fyra finalisterna utses och presenteras via sociala medier (@rixmorronzoo). Röstningen startar.
26–29 oktober 2026
Ett bidrag per dag lyfts i RIX MorronZoo. Röstningen pågår.
29 oktober 2026
Röstningen stänger kl. 23:59.
30 oktober 2026
Final i RIX MorronZoo. Vinnaren utses.
V.45 2026
Resa och hotell i Stockholm samt framträdande i RIX MorronZoo. Datum meddelas senare.

Rösta på din favorit

Fyra artister. En dröm. En vinnare. Vem får sitt stora genombrott? Du avgör.

Finalist 1
Tindra Fäder - Indra Faye
Rösta Nedan
Finalist 2
Emma Mourad
Rösta Nedan
Finalist 3
Kew Elmgren - Kew
Rösta Nedan
Finalist 4
Oliver Brundin - Oliver Dreams
Rösta Nedan

Lägg din röst

RIX-Genombrottet presenteras av Eurojackpot!

Om Eurojackpot

Eurojackpot är ett nummerspel från AB Svenska Spel där du har chans att vinna upp till ca 1,2 miljarder kronor på en dragning. Helt orimligt!

Vid varje dragning dras 5 nummer av 50 och 2 av 12 stjärnnummer som blir den rätta raden. Är du ensam om att få 5+2 rätt på Eurojackpot är du garanterad minst 10 miljoner euro. Spelet har en jackpot som växer två gånger i veckan, mellan de olika dragningarna. Som mest kan den växa ända upp till 120 miljoner euro, ca 1,2 miljarder svenska kronor.

Eurojackpot är ett samarbete mellan Sverige och ett flertal av andra länder i Europa. Spelet har funnits sedan 2012 och i Sverige från 2013. Du kan spela Eurojackpot både online på svenskaspel.se/tur och i butik hos spelombud.

Orimliga vinster ger orimliga möjligheter!

Eurojackpot – ett spel från Svenska Spel TUR för dig över 18 år. Stodlinjen.se