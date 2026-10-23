RIX-Genombrottet presenteras av Eurojackpot!

Om Eurojackpot

Eurojackpot är ett nummerspel från AB Svenska Spel där du har chans att vinna upp till ca 1,2 miljarder kronor på en dragning. Helt orimligt!

Vid varje dragning dras 5 nummer av 50 och 2 av 12 stjärnnummer som blir den rätta raden. Är du ensam om att få 5+2 rätt på Eurojackpot är du garanterad minst 10 miljoner euro. Spelet har en jackpot som växer två gånger i veckan, mellan de olika dragningarna. Som mest kan den växa ända upp till 120 miljoner euro, ca 1,2 miljarder svenska kronor.

Eurojackpot är ett samarbete mellan Sverige och ett flertal av andra länder i Europa. Spelet har funnits sedan 2012 och i Sverige från 2013. Du kan spela Eurojackpot både online på svenskaspel.se/tur och i butik hos spelombud.

Orimliga vinster ger orimliga möjligheter!

Eurojackpot – ett spel från Svenska Spel TUR för dig över 18 år. Stodlinjen.se