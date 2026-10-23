En orimlig möjlighet att slå igenom tillsammans med RIX MorronZoo och EurojackpotRÖSTA PÅ DIN FAVORIT
Nu avgörs RIX-Genombrottet!
Fyra okända artister. En dröm. En av finalisterna kommer att stå på scen i Sveriges största morgonshow. RIX MorronZoo presenterar nu de fyra finalisterna.
Nu är det du som avgör vem som ska få sitt stora genombrott och möjligheten att bli Sveriges nästa stora artist!RÖSTA PÅ DIN FAVORIT HÄR
Kolla in finalisternas bidrag här på sidan.
Finalisterna lyfts i RIX MorronZoo 23–29 oktober.
Rösta på den artist du tycker ska vinna. Röstningen stänger 29 oktober.
Den artist som får flest röster vinner RIX-Genombrottet. Vinnaren utses i RIX MorronZoo den 30 oktober.
Vinstskatt betalas av vinnaren. Åldersgräns: 18 år.
Fyra artister. En dröm. En vinnare. Vem får sitt stora genombrott? Du avgör.
RIX-Genombrottet presenteras av Eurojackpot!
Eurojackpot är ett nummerspel från AB Svenska Spel där du har chans att vinna upp till ca 1,2 miljarder kronor på en dragning. Helt orimligt!
Vid varje dragning dras 5 nummer av 50 och 2 av 12 stjärnnummer som blir den rätta raden. Är du ensam om att få 5+2 rätt på Eurojackpot är du garanterad minst 10 miljoner euro. Spelet har en jackpot som växer två gånger i veckan, mellan de olika dragningarna. Som mest kan den växa ända upp till 120 miljoner euro, ca 1,2 miljarder svenska kronor.
Eurojackpot är ett samarbete mellan Sverige och ett flertal av andra länder i Europa. Spelet har funnits sedan 2012 och i Sverige från 2013. Du kan spela Eurojackpot både online på svenskaspel.se/tur och i butik hos spelombud.
Orimliga vinster ger orimliga möjligheter!
Eurojackpot – ett spel från Svenska Spel TUR för dig över 18 år. Stodlinjen.se