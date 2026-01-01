Lyssna och vinn klappar för 100 000-tals kronor!Så tävlar du
Hela vägen fram till jul bjuder RIX FM och KICKS in dig till Sveriges största Memory, laddat med hundratusentals kronor att vinna! Para ihop två luckor för att vinna allt ifrån skönhetsprodukter till storvinsten på 100 000 kronor i julklappspengar!
Ring 90212 och bli samtal nummer 12.
Välj två luckor (nummer 1–100) på spelplanen.
Får du ett par – två likadana kategorier – vinner du luckans innehåll.
Någonstans döljer sig storvinsten på 100 000 kr som gör att du kan köpa alla julklappar du drömt om. Hänger du med under tävlingsperioden och har lite koll på vilka luckor som öppnats har du såklart större chans att vinna.
Årets Memory består av 100 luckor och vinster i sex kategorier som du ska para ihop för vinst.
Vinster mellan 1 000 och 5 000 kronor betalas ut via Swish i nära anslutning till att vinsten har bekräftats.
Vinster mellan 10 000 och 100 000 kronor betalas ut till vinnarens angivna bankkonto. Utbetalning sker före jul eller, beroende på när vinsten erhålls, senast den 25 januari.
Tomten vet det. Grinchen vet det. Du vet det också. KICKS är the place to go för julklappar. Här finns något för ALLA beauty fans. Och när vi säger alla, menar vi verkligen A-L-L-A.
December är din chans att shoppa beautyfavoriter till riktigt bra priser. Skynda dig till din KICKS-butik eller klicka in dig på kicks.se
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