Spelplan

100 luckor – 50 vinster

Årets Memory består av 100 luckor och vinster i sex kategorier som du ska para ihop för vinst.

Ladda ner spelplanen (PDF) Skriv ut och fyll i själv allt eftersom luckorna öppnas.

29 vinster 1 000 kr julklappspengar från KICKS 8 vinster 2 000 kr julklappspengar från KICKS 4 vinster 5 000 kr julklappspengar från KICKS 6 vinster 10 000 kr julklappspengar från KICKS 2 vinster 25 000 kr julklappspengar från KICKS 1 vinst 100 000 kr julklappspengar från KICKS

Utbetalning av vinster

Vinster mellan 1 000 och 5 000 kronor betalas ut via Swish i nära anslutning till att vinsten har bekräftats.

Vinster mellan 10 000 och 100 000 kronor betalas ut till vinnarens angivna bankkonto. Utbetalning sker före jul eller, beroende på när vinsten erhålls, senast den 25 januari.