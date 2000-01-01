Royal Caribbean logga
Legend of the Seas:
Uppgradera din semester sommaren 2026 med det mest legendariska fartyget som någonsin seglat i regionen, nya Legend of the Seas som ingår i den prisbelönta Icon-klassen!
Ta äventyret till nya höjder i Category 6, den största vattenparken till havs. Prova nya spännande aktiviteter. Njut av god mat och dryck på över 40 restauranger och barer. Låt dig hänföras av underhållningen ombord i vatten, på is och på scen. Eller koppla av i någon av de sju olika poolerna med olika inriktningar. Här finns allt för att skapa den bästa semestern.
Prisbelönta Icon-klassen: Den ultimata familjesemestern
Royal Caribbeans imponerande Icon-klassen erbjuder äventyr för alla åldrar, med flera poolområden, den största vattenparken till havs, prisbelönt barn- och ungdomsklubb samt mängder av spännande aktiviteter. Vågar du prova Crown’s Edge, högt dinglande över havet? Och missa inte, Surfside, familjeområdet ombord med badland, roliga aktiviteter och barnanpassade restauranger. Här väntar en ny värld av roliga och minnesvärda upplevelser för hela familjen!
Poolområden för alla humör!
Från lugna oaser till feststämning och vidare till familjevänliga poolområden med rutschkanor och allt du kan önska dig. Med sju pooler och nio bubbelpooler hittar alla sina favoritplatser. Livemusik, DJ:s och karibiska jam-band höjer självklart stämningen. Missa inte The Hideaway (endast för vuxna). Det är den första upphängda infinitypoolen till havs, på åttonde däck, med oslagbar utsikt. Svalka dig med en god drink och njut av härliga beats!
Unika matupplevelser
Att kryssa är en dröm för foodies. Upptäck över 40 matställen och barer ombord! Njut av både kostnadsfria favoriter som á la carte i Main Dining Room med genomtänkta menyer från hela världen och de älskade buffétrestaurangerna med ett fräscht utbud av varierade och läckra rätter varje dag. Ombord finns även specialrestauranger där man betalar ett tillägg för att äta, var och en med en särskild inriktning som skaldjur, teppanyaki, sushi, grillat eller italienskt. Vi slår ett extra slag för Empire Supper Club som är en exklusiv, cirka tre timmar lång middagsupplevelse. Här erbjuds en femrättersmeny med amerikansk cuisine, live jazzmusik och noga utvalda cocktails, allt i en glamourös 1930-talsinspirerad New York-miljö. Oavsett smak och tillfälle finns alltid något att upptäcka – din kulinariska resa börjar så fort du stiger ombord. Att kryssa är en dröm för foodies, med en rad olika restauranger som ingår i kryssningspriset.
Imponerande underhållning
Underhållningsutbudet ombord är i absolut toppklass. Högst upp på fartyget ligger den skimrande AquaDome℠, som erbjuder en hel värld av möjligheter – från våghalsiga föreställningar till gourmetmat och magisk mixologi. Imponerande på dagtid och ikoniskt på kvällstid. Lägg till Broadway-inspirerade shower, isshower, stand-up, live musik, karaoke och mycket mer — varje kväll finns något nytt att upptäcka!
Spännande aktiviteter
Här finns äventyr för alla åldrar, sju olika pooler, Category 6 – den största vattenparken till havs, utmana dig själv på Crown’s Edge, surfa på FlowRider, utmana dig själv på klätterväggen och njut av en fantastisk utsikt, ha roligt med familjen i familjeområdet Surfside – som är laddat med aktiviteter, barnanpassade restauranger och badland eller slappna av i området endast för vuxna. Här finns allt du kan tänka dig – och lite till!
Royal Caribbeans privata paradisö – Perfect Day at CocoCay
Perfect Day at CocoCay är Royal Caribbeans privata paradisö på Bahamas — den perfekta stranddagen med extra allt! Här finns flera poolområden och sju fantastiska stränder med kristallklart turkost vatten och kritvita sandstränder. Snorkla och upptäck färgglada korallrev eller koppla av med en svalkande drink vid stranden.
Äventyr väntar i Thrill Waterpark®, där du kan kasta dig ut i spännande vattenrutschbanor – inklusive Nordamerikas högsta, Daredevil’s Peak. Det är bara en av många rutschbanor att prova!
För barnen erbjuds stora, färgglada lekområden med vattenlek, rutschkanor för alla åldrar samt våg- och äventyrspool.
För de vuxna finns Hideaway Beach, där DJ:n spelar nonstop beats vid poolbaren. Självklart finns även en egen strand och för den som vill ta avkoppling till nästa nivå finns de exklusiva The Hideout-cabanas med privat pool.
Coco Beach Club är för dig som vill unna dig det lilla extra — ett exklusivt strandområde, stor infinity pool, och egen restaurang med det lilla extra som gör semestern oförglömlig. Som pricken över i kan du boka de exklusiva “Overwater Cabanas” med egen butler, där du verkligen kan koppla av i absolut komfort.
Perfect Day CocoCay är utformat för att du ska få den bästa stranddagen — välkommen! *Mycket ingår på denna paradisö men kostnad tillkommer för vissa områden.
MSC Cruises nyaste fartyg MSC World America, fartyget där europeisk design möter amerikansk komfort. Den perfekta semesterupplevelsen för hela familjen. Under kryssningen besöker MSC World America utöver fantastiska destinationer i Karibien även Ocean Cay, rederiets privata paradisö som endast går att nå med MSC Cruises fartyg.
Att se Norges vackra kust ligger nog på mångas bucketlist. Segla med Havila Kystruten på de mest hållbara fartygen längs Norges kust. Varje dag kan du gå i land för riktiga oförglömliga upplevelser och ombord njuta av ett prisbelönt matkoncept i restaurangerna som följer de olika regionerna och säsongerna.
Costa Cruises är ett av Europas mest kända rederier och har i många år lockat resenärer som vill ha ett prisvärt kryssningsalternativ med italiensk atmosfär. På deras fartyg hittar man ofta en livlig stämning, mycket underhållning och ett stort fokus på familjevänliga aktiviteter. För många är det en lättsam och färgstark kryssningsupplevelse där det händer mycket dygnet runt.
Måltider ingår, men vissa restauranger och aktiviteter kostar extra.
Standard och stil skiljer sig mellan de olika fartygen – de nyare båtarna är ofta mer moderna och erbjuder en bättre helhetsupplevelse. De äldre fartygen kan upplevas som enkla, även om de fortfarande har mycket att erbjuda i form av underhållning och sociala ytor.
Sammanfattningsvis passar Costa Cruises bäst för resenärer som vill ha en livlig, prisvänlig och färgstark semester snarare än en lugn, exklusiv kryssning. Går man in med rätt förväntningar får man ofta mycket för pengarna – särskilt om man uppskattar energin, musiken och den italienska stilen som rederiet är känt för.
På en semester med NCL väntar upplevelser utöver det vanliga.
Koppla av vid något av poolområdena eller känn adrenalinet pumpa på världens enda gokartbana till havs. Upptäck ikoniska destinationer världen över och njut av kulinariska upplevelser i över 20 restauranger i absolut världsklass. Med en besättning som brinner för personlig service känner du dig alltid varmt välkommen och bortskämd.
Mer att upptäcka
Med många destinationer att välja mellan får du chansen att verkligen komma nära världens mest fascinerande platser. Strosa genom historiska stadskärnor, njut av lokala smaker och upplev kulturer på riktigt – i din egen takt. Med NCL blir resan lika minnesvärd som destinationerna.
Mer att njuta av
Föredrar du en romantisk fransk bistro, ett klassiskt steakhouse eller innovativa smaker från världens alla hörn? Ombord väntar ett imponerande utbud av restauranger där varje måltid är en upplevelse i sig.
Med NCL:s Free at Sea får du ännu mer innehåll i din semester. Vårt unika förmånspaket ger dig mer värde och mer frihet – utan extra krångel. Njut av fler exklusiva middagar i våra specialrestauranger, smaka på premiumcocktails i stilfulla barer och upptäck ännu mer i land med inkluderade utflyktskrediter. För att du ska kunna dela dina upplevelser i realtid ingår dessutom ett antal minuter internet via Starlink. Oavsett om du vill koppla av helt eller hålla kontakten med världen finns inga gränser för vad din semester med NCL kan innehålla.
Här behöver du aldrig kompromissa med det du älskar – så alla kan få sin drömsemester, precis som du vill ha den.
