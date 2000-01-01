Royal Caribbean logga

Legend of the Seas:

Uppgradera din semester sommaren 2026 med det mest legendariska fartyget som någonsin seglat i regionen, nya Legend of the Seas som ingår i den prisbelönta Icon-klassen!

Ta äventyret till nya höjder i Category 6, den största vattenparken till havs. Prova nya spännande aktiviteter. Njut av god mat och dryck på över 40 restauranger och barer. Låt dig hänföras av underhållningen ombord i vatten, på is och på scen. Eller koppla av i någon av de sju olika poolerna med olika inriktningar. Här finns allt för att skapa den bästa semestern.

Prisbelönta Icon-klassen: Den ultimata familjesemestern

Royal Caribbeans imponerande Icon-klassen erbjuder äventyr för alla åldrar, med flera poolområden, den största vattenparken till havs, prisbelönt barn- och ungdomsklubb samt mängder av spännande aktiviteter. Vågar du prova Crown’s Edge, högt dinglande över havet? Och missa inte, Surfside, familjeområdet ombord med badland, roliga aktiviteter och barnanpassade restauranger. Här väntar en ny värld av roliga och minnesvärda upplevelser för hela familjen!

Poolområden för alla humör!

Från lugna oaser till feststämning och vidare till familjevänliga poolområden med rutschkanor och allt du kan önska dig. Med sju pooler och nio bubbelpooler hittar alla sina favoritplatser. Livemusik, DJ:s och karibiska jam-band höjer självklart stämningen. Missa inte The Hideaway (endast för vuxna). Det är den första upphängda infinitypoolen till havs, på åttonde däck, med oslagbar utsikt. Svalka dig med en god drink och njut av härliga beats!

Unika matupplevelser

Att kryssa är en dröm för foodies. Upptäck över 40 matställen och barer ombord! Njut av både kostnadsfria favoriter som á la carte i Main Dining Room med genomtänkta menyer från hela världen och de älskade buffétrestaurangerna med ett fräscht utbud av varierade och läckra rätter varje dag. Ombord finns även specialrestauranger där man betalar ett tillägg för att äta, var och en med en särskild inriktning som skaldjur, teppanyaki, sushi, grillat eller italienskt. Vi slår ett extra slag för Empire Supper Club som är en exklusiv, cirka tre timmar lång middagsupplevelse. Här erbjuds en femrättersmeny med amerikansk cuisine, live jazzmusik och noga utvalda cocktails, allt i en glamourös 1930-talsinspirerad New York-miljö. Oavsett smak och tillfälle finns alltid något att upptäcka – din kulinariska resa börjar så fort du stiger ombord. Att kryssa är en dröm för foodies, med en rad olika restauranger som ingår i kryssningspriset.

Imponerande underhållning

Underhållningsutbudet ombord är i absolut toppklass. Högst upp på fartyget ligger den skimrande AquaDome℠, som erbjuder en hel värld av möjligheter – från våghalsiga föreställningar till gourmetmat och magisk mixologi. Imponerande på dagtid och ikoniskt på kvällstid. Lägg till Broadway-inspirerade shower, isshower, stand-up, live musik, karaoke och mycket mer — varje kväll finns något nytt att upptäcka!



Spännande aktiviteter

Här finns äventyr för alla åldrar, sju olika pooler, Category 6 – den största vattenparken till havs, utmana dig själv på Crown’s Edge, surfa på FlowRider, utmana dig själv på klätterväggen och njut av en fantastisk utsikt, ha roligt med familjen i familjeområdet Surfside – som är laddat med aktiviteter, barnanpassade restauranger och badland eller slappna av i området endast för vuxna. Här finns allt du kan tänka dig – och lite till!

Royal Caribbeans privata paradisö – Perfect Day at CocoCay

Perfect Day at CocoCay är Royal Caribbeans privata paradisö på Bahamas — den perfekta stranddagen med extra allt! Här finns flera poolområden och sju fantastiska stränder med kristallklart turkost vatten och kritvita sandstränder. Snorkla och upptäck färgglada korallrev eller koppla av med en svalkande drink vid stranden.

Äventyr väntar i Thrill Waterpark®, där du kan kasta dig ut i spännande vattenrutschbanor – inklusive Nordamerikas högsta, Daredevil’s Peak. Det är bara en av många rutschbanor att prova!

För barnen erbjuds stora, färgglada lekområden med vattenlek, rutschkanor för alla åldrar samt våg- och äventyrspool.

För de vuxna finns Hideaway Beach, där DJ:n spelar nonstop beats vid poolbaren. Självklart finns även en egen strand och för den som vill ta avkoppling till nästa nivå finns de exklusiva The Hideout-cabanas med privat pool.

Coco Beach Club är för dig som vill unna dig det lilla extra — ett exklusivt strandområde, stor infinity pool, och egen restaurang med det lilla extra som gör semestern oförglömlig. Som pricken över i kan du boka de exklusiva “Overwater Cabanas” med egen butler, där du verkligen kan koppla av i absolut komfort.

Perfect Day CocoCay är utformat för att du ska få den bästa stranddagen — välkommen! *Mycket ingår på denna paradisö men kostnad tillkommer för vissa områden.

Läs mer och se resor med Royal Caribbean på kryssningar.se

