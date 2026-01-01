VIaplay & Skistar Åre
Lyssna på RIX FM och tävla om en långweekend i Åre för 4 personer.
Vinn en fullmatad långhelg med skidåkning, RIX MorronZoo live och såklart
RIX FM-artister! Greczula, Ella Tiritiello, Liamoo med flera än sålänge hemliga artister kommer finnas på plats.

Det blir klubbkvällar på bygget och afterski på Verandan. Dessutom är succénfrån ifjol, Åre(s) Största Afterski på Holiday Club tillbaka igen. Bli en av totalt 120 vinnare som får boende, Skipass och en helg du sent kommer glömma!

Lyssna för att vinna! Så här går det till:

1.   Ring till RIX FM-studion på 90212(vanlig samtalstaxa, inga extra kostnader)
2.   Tävla i ”Fjällduellen” måndag-fredagklockan kl. 07:00 och 15:00 
3.   Två lyssnare utmanas i ett quiz därdet gäller att vara först med rätt svar!
4.   Bäst av tre frågor vinner. Vid oavgjort blir det utslagsfråga. 

Tävlingsperiod: vardagar under perioden 2 - 20 februari 2026
När är eventet i Åre? RIX FM i Fjällen veckan är under vecka 13 (26-28 april)
Åldersgräns: 18 år

Snart ses vi i backen igen!

Covid-19
I samband med rådande situation med Covid-19 vill vi att du och ditt sällskap ska känna er trygga och säkra inför kommande resa till fjällen. Här kan ni ta del av hur RIX FM arbetar och kommunicerar kring våra event.RIX FM följer alltid FHM uppsatta rekommendationer och restriktioner. Detta innebär att vi med kort varsel kan bli tvungna att ställa in/korrigera delar av, eller hela eventet om så blir nödvändigt. Resan är planerad till våren-2022. Vi vet ännu inte hur utveckling/restriktionerna ser ut för april 2022.

Det är ett krav att vi tillsammans följer samhällets restriktioner gällande Covid-19 för allas vår säkerhet. Vi kommer att hålla våra vinnare uppdaterade inför resan, så att de i sin tur kan informera sitt sällskap. Gällande aktiviteter som genomförs med publik kommer RIX FM att planera olika scenarion beroende på rådande situation/restriktioner om maxantal vid offentliga sammankomster. Vi kan eventuellt behöva göra mindre konserter med färre antal deltagare, genomföra konsert utomhus eller helt ställa in.

Det kan även krävas vaccinationsbevis. Mer information om vaccinationsbevis finns på E-hälsomyndighetens hemsida, och kan laddas ner från www.covidbevis.se. Här kan du ta del av FHM rekommendationer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/ . Vi hoppas såklart att vi kan ses i fjällen och ni har förståelse för detta.

Bästa hälsningar RIX FM

Skistar - minnesvärda fjällupplevelser

Åre är en anrik fjällby där det breda utbudet av skidåkning, shopping, restauranger och barer skapar riktig storstadspuls. Skidbackarna och vyerna känns igen från många världscuptävlingar och internationella resemagasin har flera gånger utsett Åre till en av världens bästa skidorter.

En skidsemester i Åre passar både avancerade skidåkare och barnfamiljer. Med gondolen tar man sig enkelt upp på Åreskutan och kan njuta av härlig skidåkning. I och omkring Åre finns hotell och stugor av hög standard.  Välj mellan lyxiga hotell i världsklass och centrala lägenheter med alla tänkbara bekvämligheter.

