Tillsammans ska vi besegra cancer!Swisha ditt bidrag till 901 95 14
Du kommer till Cancerfondens swishsida
Oktober är en rosa månad och Viaplay Radio (RIX FM, STAR FM, Bandit Rock och Lugna Favoriter) vill bidra till att skapa förutsättning för forskning och nya framsteg! Vi vill vara med i kampen för att besegra cancer så snabbt som möjligt. För alla som är här nu, och för alla som kommer sen.
Var med och gör skillnad! 💗
I oktober samlar vi kraft i hela Viaplay Radio för att tillsammans göra skillnad. Var med du också! Lyssna och swisha ditt bidrag varje tisdag i oktober.
Tillsammans kan vi göra mer.
Lyssna. Swisha. Gör skillnad. 💗
Sju av tio överlever en cancerdiagnos i Sverige tack vare forskningens framsteg. Av dem som får bröstcancer överlever i dag nära nio av tio. Forskningen går snabbare framåt än någonsin och framtiden inom cancerbehandling ser ljus ut. Så länge vi stöttar forskningen finns det hopp.
Överlevnaden ökar men prognosen varierar stort för olika cancerformer. Vi måste se till att forskningsframstegen når vården och patienterna så fort som möjligt. Vi har ett livsviktigt jobb att göra och vi har ingen tid att förlora. Nästa framsteg väntar runt hörnet.
Just nu lever runt 600 000 personer i Sverige som har eller har haft cancer. Vårt mål är att färre ska drabbas och fler ska överleva. Men det handlar också om att kunna leva ett så bra liv som möjligt med eller efter cancer.
Stötta varandra och ge med hjärtat! Så att vi får fortsätta leva livet med våra kära.