Programledare från RIX FM, STAR FM, Bandit Rock och Lugna FavoriterProgramledare från RIX FM, STAR FM, Bandit Rock och Lugna Favoriter
Rosa oktober 2026 · Viaplay Radio & Cancerfonden

Swisha ditt bidrag

Tillsammans ska vi besegra cancer!

Swisha ditt bidrag till 901 95 14

Du kommer till Cancerfondens swishsida

Oktober är en rosa månad och Viaplay Radio (RIX FM, STAR FM, Bandit Rock och Lugna Favoriter) vill bidra till att skapa förutsättning för forskning och nya framsteg! Vi vill vara med i kampen för att besegra cancer så snabbt som möjligt. För alla som är här nu, och för alla som kommer sen.

Var med och gör skillnad! 💗

Sveriges största swishmob är tillbaka!

I oktober samlar vi kraft i hela Viaplay Radio för att tillsammans göra skillnad. Var med du också! Lyssna och swisha ditt bidrag varje tisdag i oktober.

Varje tisdag i oktober kl. 09.00–09.30

Tillsammans kan vi göra mer.
Lyssna. Swisha. Gör skillnad. 💗

Varför ska du bidra nu?

För att det finns hopp

Sju av tio överlever en cancerdiagnos i Sverige tack vare forskningens framsteg. Av dem som får bröstcancer överlever i dag nära nio av tio. Forskningen går snabbare framåt än någonsin och framtiden inom cancerbehandling ser ljus ut. Så länge vi stöttar forskningen finns det hopp.

För nästa framsteg

Överlevnaden ökar men prognosen varierar stort för olika cancerformer. Vi måste se till att forskningsframstegen når vården och patienterna så fort som möjligt. Vi har ett livsviktigt jobb att göra och vi har ingen tid att förlora. Nästa framsteg väntar runt hörnet.

För ett bra liv

Just nu lever runt 600 000 personer i Sverige som har eller har haft cancer. Vårt mål är att färre ska drabbas och fler ska överleva. Men det handlar också om att kunna leva ett så bra liv som möjligt med eller efter cancer.

Bidra till forskning

Stötta varandra och ge med hjärtat! Så att vi får fortsätta leva livet med våra kära.

Var med och gör skillnad

Swisha ditt bidrag till 901 95 14
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